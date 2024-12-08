«Факел» — ЦСКА: прогноз на матч в Воронеже

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Факел» — ЦСКА от автора «Чемпионата» Михаила Коробова.

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

Воронежцы — отнюдь не самый удобный соперник для ЦСКА. Армейцы победили только в одной из пяти последних очных встреч, да и то дома. «Факел» проиграл всего лишь один из восьми матчей РПЛ в Воронеже. В то же время в последних четырёх домашних встречах в чемпионате России красно-синие потеряли очки, зато на выезде в РПЛ результаты лучше только у «Краснодара» и «Зенита».

Сыгранность ЦСКА не стала лучше. Просто в гостях команда, как ни странно, больше ориентирована на результат. Проще действовать в удобном стиле и быстро преодолевать центр поля. Всё остальное отходит на второй план. В Воронеже добыть победу для армейцев важно вдвойне.

Возьмём Х2 + ТМ 2.5 мяча. На выезде ЦСКА отличается прагматичностью. В восьми встречах всего лишь 12 забитых мячей против пяти пропущенных. Скромно. «Факел» проигрывает редко, однако побед тоже минимум (две в 17 турах). Шансы ЦСКА очевидно выше, но исключать низовую ничью нельзя.