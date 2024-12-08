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«Ахмат» — «Оренбург»: ставка с коэффициентом 3.55 на матч чемпионата России

«Ахмат» — «Оренбург»: ставка с коэффициентом 3.55 на матч чемпионата России
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Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч «Ахмат» — «Оренбург».

Ставка: пенальти в ворота «Оренбурга» за 3.55.

Два абсолютно худших клуба РПЛ займутся перетягиванием каната. «Ахмат» не выигрывал с октября (одно очко в четырёх предыдущих турах), а «Оренбург»… ох, даже говорить неловко. Единственная победа датирована 21 июля, 2:0 со «Спартаком». Сейчас гости идут на серии из пяти поражений в чемпионате России. Где-то не везло, где-то не хватало — но это уже контекст и детали.

Расклад простой: за последние пять лет соперники трижды сходились в Грозном. «Ахмат» непременно побеждал, причём через верх — 4:0, 3:1 и 2:1. Настаивать на тотале больше не рискнём, всё же цена ошибки запредельна и рассчитывать на открытый футбол с первых минут наивно. Лобовая победа «Ахмата» за 1.97 — уже больше похоже на правду. Но коэффициент кажется невысоким.

Тут надо заметить, что назначение пенальти идёт за 2.60 даже без уточнения команды. Добротный вариант. Любители рисковать могут рассмотреть ставку на пенальти в ворота «Оренбурга» за 3.55. А на удаление и вовсе дают 3.75. Борьбы и стандартных положений должно быть много, а проигравший уйдёт на зимнюю паузу худшим клубом лиги и, вполне вероятно, снова сменит тренера. Ожидать нервов, срывов и стычек на таком фоне вполне разумно. Всяко интереснее, чем брать П1.

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