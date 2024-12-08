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«Тоттенхэм» — «Челси»: назван фаворит лондонского дерби

«Тоттенхэм» — «Челси»: назван фаворит лондонского дерби
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В воскресенье, 8 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах склоняются к успеху гостей. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 3.20 — чуть больше 30% вероятности. На ничью можно поставить за 3.95 (25%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что лондонское дерби получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.35.

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