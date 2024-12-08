«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.20.

«Челси» всё же будет посолиднее «Тоттенхэма». Судите сами. За 14 туров АПЛ набрано 28 очков. Столько же у идущего вторым «Арсенала». Отставание от лидирующего «Ливерпуля» — семь очков.

Кроме того, «аристократы» ещё и с еврокубками особо не напрягаются. Дело в том, что они выступают в Лиге конференций, где соперники собраны более слабого уровня. Тренерский штаб выставляет второй состав на эти матчи, но даже так удаётся возглавлять общую таблицу с сумасшедшей разницей забитых и пропущенных мячей — 18 и три соответственно.

Впрочем, гораздо важнее здесь то, что лидеры и другие футболисты основы получают отдых, поэтому к играм в чемпионате Англии подходят более свежими. Но и на этом преимущества гостей не кончаются. Результаты последних матчей впечатляют. После ничьей с «Арсеналом» (1:1) случились четыре уверенные победы над разношёрстными оппонентами

Дабы не быть голословными, приведём цифры. По два мяча удалось забить в ворота «Лестера» (2:1) и «Хайденхайма» (2:1), а также три и пять — в ворота «Астон Виллы» (3:0) и «Саутгемптона» (5:2) соответственно.

Чем может парировать «Тоттенхэм»? Немногим. Да, был впечатляющий разгром «Манчестер Сити» со счётом 4:0, а также ничья с «Ромой» (2:2) в Лиге Европы. Как видно, клуб тоже умеет забивать. Однако эти достижения носят больше спонтанный характер. До того было поражение от «Ипсвича», а после — ничья с «Фулхэмом» и проигрыш «Борнмуту».

При таких раскладах имеет смысл подумать над лобовой победой «Челси». Тем более что в последних двух, ещё при Почеттино, ему это удавалось — 4:1 и 2:0. Энцо Мареска уже показал, что умеет адаптироваться к сопернику даже по ходу встречи. Имея почти полный здоровый состав без потерь, «аристократы» действительно смотрятся внушительно и могут продлить серию побед.