«Наполи» — «Лацио»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «Наполи» — «Лацио».

Ставка: «Наполи» победит за 1.95.

На этой неделе «Лацио» выбил «Наполи» из Кубка Италии — 3:1. У Антонио Конте есть оправдание. Во-первых, встреча проходила в Риме. Во-вторых, «орлы» выступили близким к основному составом. Ну и до кучи удача в этот день была на стороне хозяев. Местами «партенопейцы» смотрелись неплохо.

«Партенопейцы» уступили всего лишь в 2 из 14 матчей Серии А, а также дважды сыграли вничью. В трёх из четырёх случаев потеряли очки на выезде. Для нас этот факт особенно значим. У «партенопейцев» хорошие шансы поквитаться за вылет из Кубка Италии. Перерыв составил всего три дня. Ведущие футболисты римлян не успеют полностью восстановить запас сил, в то время как лидеры неаполитанцев выйдут на поле с полным зарядом энергии, а вдобавок ещё и с желанием отомстить.

На своём поле подопечные Антонио Конте в нынешнем сезоне чудо как хороши. Против статистики не попрёшь, а линия выглядит особенно соблазнительно. На лобовую победу «Наполи» дают почти «двойку». Как тут устоять?

Гостевой фактор — больная тема для римлян. Все четыре поражения в сезоне они потерпели на выезде. В предыдущем туре Серии А «орлы» в гостях уступили «Парме» (1:3). Если с аутсайдером у них возникли проблемы, то в Неаполе за очки тем более вряд ли получится зацепиться. Возьмём П1.