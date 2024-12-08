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«Динамо» — «Химки»: прогноз Дмитрия Градиленко с коэффициентом 2.60

«Динамо» — «Химки»: прогноз Дмитрия Градиленко с коэффициентом 2.60
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Советский и российский футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Химки».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.60.

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«Динамовцы в этом сезоне играют нестабильно. И я связываю это в первую очередь с тем, что Тюкавин мало забивает. У него всего два гола на последние 11 матчей. Это очень мало для игрока национальной команды, для игрока, который в прошлом сезоне был великолепен.

Интересно, что «Химки» на выезде набирают очков больше, чем дома. Их очный матч в первом круге был очень богат на голы – 4:3 в пользу «Динамо». Но сейчас наступила зима, это последний матч в этом году. Можно пошутить, что некоторые футболисты уже собрали вещи и прямо со стадиона после окончания игры поедут по своим домам, потому что много всё-таки иностранцев играют в обоих клубах. Другие уже будут готовы улететь в отпуск. Как мы называем это, «чемоданное настроение».

Поэтому, вы знаете, исходя из всего этого, я бы здесь не думал о том, что будет забито много голов. Например, ставку на тотал меньше 2.5 гола за коэффициент 2.60 я бы рассмотрел», — цитирует Градиленко «ВсеПроСпорт».

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