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«Фулхэм» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Фулхэм» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.98.

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«Дачникам» тяжело тут будет даже вничью сыграть. «Арсенал» набирает ход после мини-кризиса, во время которого он зачастил с потерями очков. Сейчас серия побед клуба уже насчитывает четыре игры.

И могли бы «дачники» идти и выше в турнире. Они чередовали разные результаты в последнее время, причём теряли очки с не самыми сложными соперниками – 1:4 от «Вулверхэмптона», 1:1 с «Эвертоном». Зато смог «Фулхэм» набрать очки в играх с «Тоттенхэмом» (1:1) и «Брайтоном» (3:1) в последних турах.

Но сейчас я всё же отдаю предпочтение «Арсеналу». Клуб находится в отличной форме, идёт на серии побед, которая, с большой вероятностью, продлится и сейчас. Ставлю на его победу с форой (-1) с коэффициентом 1.98», — цитирует Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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