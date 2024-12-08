«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: 2:1 в пользу «Краснодара» за 7.60.

«Обе команды неудачно провели последние матчи. Но от этого их противостояние только более непредсказуемым становится. Хотя всё же чуть больше я тут верю в успех «быков».

Дважды кряду проиграл коллектив из Москвы. Причём один раз он потерпел неудачу тоже со «Спартаком», и тоже с крупным счётом – 2:5. Во втором матче обидное поражение «Локо» было от «Химок» — уже второе в сезоне (1:3).

Я всё-таки больше верю в успех хозяев поля тут. «Краснодар» начал оступаться только в последних матчах, да и поражение у него было всего лишь одно, в сравнении с тремя у «Локо». Так что поставлю на победу «быков» со счётом 2:1. Коэффициент на это составляет 7.60», — цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».