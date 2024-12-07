Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: во сколько начало боя UFC 310, кто фаворит, прогнозы

Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: во сколько начало боя UFC 310, кто фаворит, прогнозы
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 310. В одном из его боёв в полулёгком весе сразятся Мовсар Евлоев и Алджамейн Стерлинг.

Бой между Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом начнётся ориентировочно в 4:40 мск. Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 310, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг
08 декабря 2024, воскресенье. 04:25 МСК
Мовсар Евлоев
Не началось
Алджамейн Стерлинг

Букмекеры предлагают коэффициент 1.23 на Евлоева, а на победу Стерлинга дают 4.40. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 3.25, а полный бой идёт за 1.32. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 4.40, болевой или удушающий оценили в 8.00.

Мовсар Евлоев — пятый номер рейтинга в дивизионе. В UFC у него восемь побед. Могло быть больше, но вмешивались травмы. Во многом поэтому пока Мовсар не добрался и до титульного боя.

Стерлинг — бывший чемпион, на его счету три защиты титула. Правда, было это в легчайшем весе. Алджамейна побил Шон О'Мэлли, и о реванше речи не было. Всему виной та же беда: Стерлинг — не самый зрелищный боец. После этого он поднялся в полулёгкий вес и в апреле победил Келвина Каттара. Алджамейн — девятый номер рейтинга.

Материалы по теме
Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: прагматизм — наше всё!
Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: прагматизм — наше всё!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android