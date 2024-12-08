Евлоев — Стерлинг: прямая трансляция боя UFC 310, где смотреть онлайн

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 310. В одном из его боёв в полулёгком весе сразятся Мовсар Евлоев и Алджамейн Стерлинг.

Бой между Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом начнётся ориентировочно в 4:40 мск. Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 310, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.23 на Евлоева, а на победу Стерлинга дают 4.40. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 3.25, а полный бой идёт за 1.32. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 4.40, болевой или удушающий оценили в 8.00.

Мовсар Евлоев — пятый номер рейтинга в дивизионе. В UFC у него восемь побед. Могло быть больше, но вмешивались травмы. Во многом поэтому пока что Мовсар не добрался и до титульного боя.

Стерлинг — бывший чемпион, на его счету три защиты титула. Правда, было это в легчайшем весе. Алджамейна побил Шон О'Мэлли, и о реванше речи не было. Всему виной та же беда: Стерлинг — не самый зрелищный боец. После этого он поднялся в полулёгкий вес и в апреле победил Келвина Каттара. Алджамейн — девятый номер рейтинга.