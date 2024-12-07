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Александр Волков — Сириль Ган: ставки и прогнозы на бой-реванш UFC 310, кто фаворит

Александр Волков — Сириль Ган: ставки и прогнозы на бой-реванш UFC 310, кто фаворит
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В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 310. В одном из его боёв в тяжёлом весе сразятся Александр Волков и Сириль Ган.

Бой между Александром Волковым и Сирилем Ганом начнётся ориентировочно в 7:15 мск. Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 310, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Александр Волков

Букмекеры предлагают коэффициент 1.33 на Гана, а на победу Волкова дают 3.45. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 2.70, а полный бой идёт за 1.43. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 3.50, болевой или удушающий оценили в 7.50.

Три года назад эти бойцы уже встречались в октагоне, и тогда француз оказался сильнее. Волков тогда, по собственному признанию, перегорел, а вот Ган выдал два активных раунда, а затем просто грамотно засушил бой, не позволив россиянину ничего сделать.

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