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Рахмонов — Иан Гарри: прямая трансляция соглавного боя UFC 310, где смотреть онлайн

Рахмонов — Иан Гарри: прямая трансляция соглавного боя UFC 310, где смотреть онлайн
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В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 310. В его соглавном бою в полусреднем весе сразятся Шавкат Рахмонов и Иан Гарри.

Бой между Шавкатом Рахмоновым и Ианом Гарри начнётся ориентировочно в 7:45 мск. Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 310, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:45 МСК
Шавкат Рахмонов
Не началось
Иан Гарри

Букмекеры предлагают коэффициент 1.16 на Рахмонова, а на победу Гарри дают 5.55. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 1.37, а полный бой идёт за 2.95. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 2.85, болевой или удушающий оценили в 2.17.

Рахмонов — это настоящее явление в ММА. 18 боёв — 18 побед. В UFC – шесть из шести, причём все успехи были досрочными. Недооценивать Гарри нельзя. Он здорово работает вторым номером и прилично прибавил в борьбе за последнее время.

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