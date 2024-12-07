Александр Пантожа — Кай Асакура: главный бой UFC 310, кто фаворит, прогноз

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 310. В его главном бою в наилегчайшем весе Александр Пантожа будет защищать свой титул в поединке с Каем Асакурой.

Бой между Александром Пантожей и Каем Асакурой начнётся ориентировочно в 8:00 мск. Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 310, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.36 на Пантожу, а на победу Асакуры дают 3.26. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 1.44, а полный бой идёт за 2.66. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 2.70, болевой или удушающий оценили в 2.48.

В наилегчайшем весе UFC нешуточный кризис. Иначе как ещё объяснить то, что Кай Асакура получил шанс сразиться за титул в своём первом же бою в организации? В активе Асакуры есть победа (правда, и поражение тоже) над Манелом Капе, он хороший ударник, опять же, зрелищный, что важно в UFC. Ну а что же Пантожа? Бразильцу откровенно становится скучно в наилегчайшем весе. Всех претендентов он уже переехал, так что бой с Асакурой — приток свежего воздуха. Пантожа — не самый яркий боец, он очень расчётливый.