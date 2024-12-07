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Александр Волков — Сириль Ган: прогноз Виталия Минакова на бой UFC 310

Александр Волков — Сириль Ган: прогноз Виталия Минакова на бой UFC 310
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Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков дал свой прогноз на бой-реванш турнира UFC 310 между Александром Волковым и Сирилем Ганом.

Ставка: победа Волкова за 3.20.

«В поединке с Сирилем Ганом Волкову всё по силам. У Александра отличный рост, длина рук и ног, поэтому Сириль должен ему быть удобен. Мне кажется, главную роль здесь сыграет ментальное состояние. Важно, чтобы он использовал каждое мгновение и был максимально сконцентрировал с первой до последней секунды поединка. Тогда он сможет поединок выиграть и уверенно его забрать», — приводит слова Минакова Allboxing.

Бойцы уже встречались три года назад, тогда победу решением одержал французский боец.

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