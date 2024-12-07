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Шавкат Рахмонов — Иан Гарри: прогноз Белала Мухаммада на соглавный бой UFC 310

Шавкат Рахмонов — Иан Гарри: прогноз Белала Мухаммада на соглавный бой UFC 310
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Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад дал прогноз на бой Шавкат Рахмонов — Иан Гарри.

Ставка: победа Гарри за 5.55.

«Я склоняюсь в сторону Иана. Просматривая записи их боев, я обратил внимание на его превосходство в ударной технике и скорости. В Шавкате есть определенная жёсткость, и он точно превосходит Иана в борьбе, но я думаю, что Иан слишком умён и слишком хорошо двигается. Он не зависит от мнения толпы и будет набирать очки легкими ударами и уходить, не обращая внимания на недовольство публики. Шавкат много пропускает, и если бы мне надо было поставить на кого-то из них деньги, я поставил бы на Иэна», — сказал Мухаммад в интервью подкасту Тима Уэлча Red Hawk Recap.

Победитель боя Рахмонов — Гарри должен встретиться с Мухаммадом в титульном поединке.

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