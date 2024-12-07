Александр Волков — Сириль Ган: прогноз Тома Аспиналла на бой UFC 310

Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл дал прогноз на предстоящий реванш между французом Сирилем Ганом и российским бойцом Александром Волковым.

Ставка: ничья за 59.00.

«Отличный бой нас ожидает, несмотря на то, что они уже встречались в клетке и тогда бой был, откровенно говоря, ужасным. Тогда Гани был немного лучше, но в целом было скучно. Сейчас шансы приблизительно 50 на 50. Волков сейчас в отличной форме и набрал хороший победный ход, в то время как Ган простоял 15 месяцев без боёв. Поэтому вопрос о кондициях Сириля, конечно, открыт, но он, думаю, не подведёт и не сдаст бой. Мой прогноз — 50 на 50», — приводит слова Аспиналла Bloody Elbow.