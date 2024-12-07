Шавкат Рахмонов — Иан Гарри: прогноз Алджамейна Стерлинга на бой UFC 310

Боец UFC Алджамейн Стерлинг дал прогноз на соглавный бой UFC 310 Шавкат Рахмонов — Иан Гарри.

Ставка: победа Гарри за 5.55.

«Гарри знаком с Рахмоновым, они вместе тренировались. И у него хорошо получается контролировать дистанцию. да, его победы не всегда яркие, но он умеет и знает как побеждать. Мне кажется, что этот бой закончится в его пользу по очкам»

«Рахмонову отдают предпочтение в партере, но я не уверен, что до этого дойдет. Гарри хорошо контролирует ситуацию и знает, что Шавкат будет переходить в борьбу. Он не допустит этого и выдержит натиск «Номада», — заявил Стерлинг на своём YouTube-канале.