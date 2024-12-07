Шавкат Рахмонов — Иан Гарри: прогноз Фираса Захаби на соглавный поединок UFC 310

Известный тренер Фирас Захаби дал прогноз на бой UFC 310 Шавкат Рахмонов — Иан Гарри.

Ставка: победа Рахмонова за 1.16.

«Гарри не выдержит прессинга Шавката. Давайте рассмотрим на простом примере. У обоих бойцов был общий соперник — Джефф Нил. Хороший парень, проделал много работы и заставили попотеть обоих. Но как закончились оба поединка. Рахмонов закончил поединок удушением в стойке, а Гарри завершил решением судей»

«В этом бою главную роль сыграет то, что Рахмонов лучший финишёр, чем Гарри. «Номад» не будет дожидаться решения судей, он будет активно давить на противника и додавит, я не сомневаюсь. Безусловно, Шавкат однажды проиграет, но не в бою против Иана Гарри», — приводит слова Захаби MMA Express.