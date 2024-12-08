«Атлетико» — «Севилья»: прогноз Алексея Серякова на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Севилья».

Ставка: «Атлетико» победит и не пропустит за 2.27.

Ещё несколько лет назад эта вывеска однозначно была бы центральной в туре. Но сейчас «Севилья» скромно держится в серединке. Ну, хоть за выживание не борется, как год назад. Впрочем, андалусийцы в любом состоянии исправно отбирали очки у «Атлетико». В прошлом сезоне, например, победили со счётом 1:0. Но есть нюанс — всё это обычно происходит на своём поле. А вот в Мадриде расклад принципиально иной.

В пяти предыдущих очных встречах во всех турнирах мадридский «Атлетико» в родных стенах обыграл «Севилью» четыре раза при одной ничьей. Любопытно, что три победы из четырёх добыты всухую. Сейчас подопечные Диего Симеоне идут на серии из четырёх побед в Ла Лиге и готовы воспользоваться слабостью «Барселоны» с «Реалом». Включиться в чемпионскую гонку «матрасникам» определённо по силам.

Пропускают они почти как в лучшие годы — всего восемь мячей за 15 туров. С отрывом лучший показатель в Примере! На своём поле показатель ещё мощнее — пять побед при двух ничьих в семи матчах, разница голов 17:3. Ну и как тут не взять П1 всухую за дивный коэффициент 2.25?

Для пущей уверенности проверим гостевую статистику «Севильи» в чемпионате Испании. Одна победа в семи матчах! С точки зрения математики этот вариант просто напрашивается. Правда, футбол — это не точная наука. За это и любим.