«Филадельфия» — «Юта»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Филадельфия» — «Юта».

Ставка: «Филадельфия» не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 2.00.

«Филадельфия» демонстрирует приятный глазу хоккей. Победы случаются всё чаще, ситуация в таблице выправляется. Продолжает выделяться Матвей Мичков. 19-летний россиянин ставит на уши лигу. Он стал самым молодым хоккеистом в истории «Филадельфии», отдавшим три результативные передачи за один период.

У «Юты» дела идут не так здорово. Первый сезон ожидаемо проходит в нижней части таблицы, ведь состав откровенно хилый. В некоторых случаях победы обусловлены тем, что у соперников выдался сложный календарь. Они попросту не успели нормально подготовиться.

За примером далеко ходить не нужно. Чуть больше недели назад новичок НХЛ крупно победил «Вегас» (6:0). Однако днём ранее у «Голден Найтс» был выматывающий матч с «Виннипегом», который получилось выиграть 4:3. После этого подопечные Туриньи уступили «Далласу» (1:2).

Если бы не травмы, успехи «Юты» могли быть лучше. В таком виде она не видится претендентом на получение уайлд-кард. А вот «Филадельфии» по силам побороться за путёвку. Нет уверенности, что новичок НХЛ будет обыгран в основное время, а на итоговую победу хозяев коэффициент низковат. Лучше взять 1Х + ТБ 4.5 шайбы. 8 из 12 последних матчей «Филадельфия» не проиграла в основное время, и практически все встречи получились результативными.