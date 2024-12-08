«Динамо» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Химки» в 18-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Динамо» забьёт в обоих таймах за 2.04.

«Московские динамовцы в 18-м туре перед большой паузой дома сыграют против подмосковных «Химок». Совсем недавно динамовцы обыграли «Химки» на поле подмосковной команды со счётом 4:3. Вполне возможно, и здесь нечто подобное мы с вами увидим. У «Химок», к сожалению, правда, будет отсутствовать основной нападающий Антон Заболотный из-за дисквалификации.

По качеству игры в последнее время к «Динамо» есть вопросы, начиная с игры с «Ростовом». И с «Нижним» были вопросы, и с «Ахматом» много вопросов было, и даже у самого Лички к своим футболистам. Отметил Личка, что нет такой агрессии, нет желания, нет мотивации, что ли, у игроков. Просто выходят, трусцой бегают, и ничего из того, что хотел бы видеть чешский специалист, динамовские игроки сейчас не показывают.

Неделя очень такая насыщенная у «Динамо», и Тюкавин – «Джентльмен года», и презентация формы новая от компании Bosco. Именно в ней динамовцы сыграют перед большой паузой. И я думаю, что болельщик придёт «Динамо» поддержать. В общем, никто не поймёт, если «Динамо» оступится в игре с «Химками», при том, что «Химки», безусловно, команда очень дерзкая, команда с хорошим подбором игроков. Но отсутствие Антона Заболотного из-за дисквалификации, конечно, чуть обедняет атаку подмосковной команды. Поэтому динамовцам надо постараться агрессивно начать, забить, заставить «Химки» раскрыться, ну и потом на пространстве с помощью своих хороших игроков группы атаки преимущество наращивать.

Мой прогноз на матч — «Динамо» забьёт в обоих таймах» за хороший коэффициент 2.04», — приводит слова Генича «РБ Спорт».