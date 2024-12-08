«Факел» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ в Воронеже

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.59.

«Факел» — одна из самых неудобных команд последней части чемпионата. Проблемы воронежцы создают всем, так было и в первой встрече с ЦСКА. С 66-й минуты армейцы играли в большинстве, но так и не смогли вскрыть оборону «Факела» — 0:0. С «Химками» сыграли 1:1, голами отметились Руденко и Брахими. Обидное поражение случилось в следующем туре, в игре с «Локомотивом». Воронежцы отыгрались на 84-й минуте усилиями Евгения Маркова, но второй пенальти, уже в добавленное время, лишил «Факел» надежды набрать очки. После этого снова две ничьих: 1:1 с «Динамо» и 0:0 с «Балтикой». На данный момент «Факел» идёт в зоне стыковых матчей, отрыв от «Ахмата» — четыре очка.

ЦСКА откровенно плох в последних матчах, «Спартаку» уступили 0:2, «Ростову» — 1:2, единственным светлым пятном стал матч с «Крыльями», да и то не по игре, а по результату, победа 2:1. Совсем уж странным получился матч с «Рубином», армейцы изначально рассматривались как фавориты, но подтвердить свой статус оказалось проблематично. Счёт открыл Мирлинд Даку в конце первого тайма, в начале второго Егор Тесленко сделал счёт 2:0, довольно скоро Матвей Лукин один мяч отыграл. В середине второго тайма случилось удаление Дмитрия Кабутова, а уже в добавленное время Матвей Лукин оформил дубль, ничья 2:2.

ЦСКА пока совершенно не впечатляет, «Факел» дома наверняка окажет серьёзное сопротивление. Большого количества голов вряд ли стоит ждать», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».