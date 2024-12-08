«Факел» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Факел» — ЦСКА.

Ставка: ничья в первом тайме и победа ЦСКА в матче за 4.90.

«Факел» и ЦСКА встретятся в 18-м туре чемпионата России. В Воронеже, как вы все прекрасно знаете, искусственное поле. На матче 100% будет полный стадион. «Факел» цепляется, бодается, кусается за то, чтобы остаться в Премьер-Лиге. В последних пяти матчах с участием этой команды было зафиксировано четыре ничейных результата.

А вот армейцы, выдав великолепную серию с середины сентября из восьми матчей, где было всего лишь две ничьих и шесть побед, как будто разучились играть. Сейчас у них за семь противостояний всего лишь две победы. Это, конечно, катастрофа для ЦСКА. Он уже на четыре очка отстаёт от пятого места. Трудно представить, что армейцы идут шестыми в таблице.

100% тут мы много голов не увидим. Да и я думаю, там коэффициент будет маленький. Я же верю в Игоря Акинфеева, что он не пропустит, если будет играть. Можно предположить, что первый тайм будет закончен нулевой ничьей. Но, думаю, армейцы всё-таки забьют во втором тайме в конце. Поэтому можно рассмотреть такую ставку – ничья в первом тайме и победа ЦСКА в матче», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».