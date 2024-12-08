«Ахмат» — «Оренбург»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Грозном

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Оренбург».

Ставка: победа «Ахмата» за 1.94.

«Ахмат» в последнее время недобирает очков. Уже было несколько матчей, в которых грозненцы шли к набранным очкам, но в итоге их не получали. Так было в матче с «Зенитом», Арсен Адамов вывел хозяев вперёд, но удержать победу не получилось, Густаво Мантуан и Матео Кассьерра сформировали итоговый счёт. В следующем матче удача так же была не на стороне «Ахмата», счёт был 1:1, игра шла к ничейному результату, но в дело вступил Игорь Дмитриев: именно его мяч на 88-й минуте принёс победу самарцам. Ситуация с пропущенным голом в концовке повторилась и в последнем туре, большую часть матча «Ахмат» вёл в счёте в игре с «Динамо» и был близок к тому, чтобы одержать вторую победу в чемпионате, но в дело вмешался случай. Игорь Лещук пришёл на угловой и умудрился забить, серьёзную ошибку допустил Шелия, итог — 1:1.

«Оренбург продолжает расстраивать, поражение следует за поражением, «Краснодару» уступили 0:4, махачкалинскому «Динамо» — 1:2. На удивление серьёзным оказалось сопротивление с «Зенитом», команда Владимира Слишковича до последнего держала ничейный результат, но против удара Александра Ерохина, устоять не смогла, 0:1. Тот же счёт повторился и в игре с «Акроном», как итог, очередное поражение и последнее место с восемью очками.

«Ахмату» не повезло в прошлом туре, хотя игру они демонстрировали вполне неплохую. Предположу, что в ближайшем туре команда наконец сможет набрать три очка», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».