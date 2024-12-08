«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч 18-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: два-три гола в матче за 2.09.

«Второй раз подряд «Краснодар» сыграет с московской командой. Если «Спартак» был на ходу, то «Локомотив» сейчас на спаде, есть ощущение, что команда немного сошла с правильных рельсов, некоторые лидеры выглядят неубедительно.

Безусловным лидером является «Краснодар», хотя и у него небольшой спад. Тем не менее мускулистее и взрослее выглядит нынешний «Краснодар» на фоне «Локомотива». С одной стороны, очень много плюсов в пользу «Краснодара», но, с другой стороны, «Локомотив» неоднократно уже показывал характер, что это достаточно сплочённая команда.

Делай ставки в БЕТСИТИ и получи фрибет до 100 000 рублей!

Выделять фаворита и отдавать кому-то предпочтение в этом матче я не буду. «Локомотив» постарается взять реванш за поражение в первом круге 0:3, однако сделать это будет тяжело. Но и в то, что «Краснодар» обязательно выиграет, веры нет. Мой вариант — тотал два-три гола в матче», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»