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«Краснодар» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 8 декабря

«Краснодар» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 8 декабря
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.86.

«Краснодар» и «Локомотив» сыграют в 18-м туре чемпионата России. Центральный матч тура. Обе команды «забуксовали» в конце уходящего года. «Краснодар» не может выиграть уже четыре матча — в чемпионате два поражения и одна ничья, и ещё одна ничья в Кубке. «Локомотив» же в трёх встречах подряд проиграл с учётом Кубка.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Возникают вопросы, что произошло? Возможно, закончились силы. Когда готовится команда к чемпионату, делаются какие-то тренировки, планируют, чтобы всех этих сил хватило на определённую дистанцию. Возможно, тренерский штаб тут не доработал.

Но я не умаляю достоинств Галактионова так же, как и Мусаева. Потому что команды действительно у них в этом году очень хорошие, они показывают очень хороший атакующий футбол.

В этом матче при поддержке трибун «Краснодар», думаю, победит. Очень неплохая цифра 1.86 на победу «быков». Я думаю, её можно рассмотреть. А также, наверное, если рискнуть, то можно подумать и о большом количестве забитых мячей. Потому что в последних матчах оборона обеих команд не впечатляет. Поэтому подумайте над двумя вариантами — тотал больше трёх голов или победа «Краснодара». Я всё же склоняюсь к победе хозяев», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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