«Краснодар» — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на встречу РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.86.

«Краснодар» и «Локомотив» встретятся в рамках 18-го тура РПЛ. Важнейшая игра для обоих соперников. Чуть больше я тут всё же верю в успех «быков». Для них это почти последний шанс не выпасть из борьбы за чемпионство.

Обе команды провалили последние игры. В этом плане ситуация у «Локомотива» более критическая. Он умудрился в трёх встречах кряду уступить. Причём в важных встречах подопечные Галактионова потерпели неудачу — 2:5 от «Спартака» в РПЛ и 0:2 от «Динамо» в Кубке России, в котором клуб в итоге понизился в Путь регионов. А в Премьер-Лиге «железнодорожники» и в последнем туре умудрились уступить на этот раз не самому сложному сопернику, казалось бы, — 1:3 с «Химками». В таблице «Локо» опустился на четвёртое место и пропустил выше «Спартак». Хотя у них равное количество очков — по 34.

У «Краснодара» ситуация чуть лучше. Хотя для него более критично было терять очки, учитывая борьбу с «Зенитом» за лидерство. «Локомотив» всё-таки от них обоих имел небольшое отставание. «Быки» же сперва дважды кряду сыграли вничью, причём тоже не с самыми тяжёлыми соперниками по лиге — 1:1 с «Рубином» и 2:2 с «Химками». Казалось, что уже эта серия прервётся. Но случилась игра со «Спартаком», которую подопечные Мусаева провалили и проиграли 0:3.

И вот теперь сложилась интересная ситуация. Потому что, потеряв очки в трёх турах кряду, «Краснодар» не выпал из борьбы за лидерство. Дело в том, что «Зенит» тоже потерял очки в последнем туре. Из-за этого разрыв между ними остался минимальным — всего одно очко. И я думаю, этот факт имеет определяющее значение для этого матча.

Конечно, краснодарцам всё ещё тяжело находиться так долго в чемпионской гонке. В этом плане «Зенит» имеет преимущество. И я думаю, если бы петербуржцы победили в прошлом туре и сильнее бы оторвались от подопечных Мусаева, они бы совсем потеряли мотивацию. А так ещё ничего не потеряно, разрыв — минимален.

В этом плане «быками» повезло сыграть с «Локомотивом», который сам зачастил с неудачами в последнее время. Сейчас «Краснодар» будет сильнее мотивирован. Я думаю, он и выиграет в итоге. Коэффициент на это составляет 1.86», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».