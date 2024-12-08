«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Краснодар» упустил очередную возможность вернуться на первую строчку таблицы. Последние туры откровенно не удались, чуть не проиграли «Рубину», от поражения команду спас Александр Черников. Удивительным получился матч с «Химками», «Краснодар» вёл 1:0 и 2:1, но всё время упускал преимущество, в последний раз это случилось на 90-й минуте, обидная потеря очков стоила команде Мурада Мусаева первого места. Шанс вернуть себе лидерство был в последнем туре, для этого нужно было обыграть «Спартак», но этого не произошло, москвичи были значительно сильнее и победили со счётом 3:0.

«Локомотив» также не радует своих болельщиков результатами. После минимальных побед над «Факелом» и «Рубином последовала серия из двух поражений. «Спартаку» уступили разгромно. Уже к перерыву счёт был 0:3, железнодорожники смогли приблизиться и сделали счёт 2:3, но после этого забивал только «Спартак», итоговое поражение — 2:5. В последнем туре «Локо» играл с «Химками» и вновь умудрился уступить, вновь злым гением стал Зелимхан Бакаев, он отличился во втором матче подряд между этими командами, в итоге его мяч стал победным — 1:3.

«Краснодар» не в лучшей форме, «Локомотив» тоже лихорадит, обе команды не надёжны в обороне, поэтому предположу, что голы мы увидим. «Локо» не забил ничего в первом круге, а «быки» играют дома, где в прошлом туре остались без голов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».