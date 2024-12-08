«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на центральный матч тура в РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 4.07.

«Поговорим о матче «Краснодар» – «Локомотив». Это игра последнего тура перед зимним перерывом в нашем чемпионате.

Прогнозируя исход этой встречи, нужно себе прежде всего представить, в какой форме могут быть лидеры этих команд. Кордоба, Сперцян у «Краснодара», Батраков у «Локомотива». Батракова в последнее время прихватили, с ним научились играть. Из-за этого последние неудачи команды. А мы же так восхищались Батраковым и пророчили ему будущее, это очень сильный полузащитник. Если его научились прихватывать и сразу всё изменилось, что же мы за эксперты такие, что мы этого не учли? Нет, всё не так просто. Думаю, в последнем матче перед паузой молодой футболист должен проявить себя и повести вперёд команду.

Почему мы начали сразу с негатива? Потому что очень негативно сыграли команды в предыдущем туре. «Краснодар», который снова будет играть дома, на своём поле проиграл «Спартаку» 0:3. Когда такое было? Никогда такого не было. У «Краснодара» же шла беспроигрышная серия. До того матча за 16 туров было 11 побед и пять ничьих. Была единственная команда в лиге, которая не потерпела ни одного поражения.

«Локомотив» после трёх подряд побед в чемпионате и Кубке терпит три поражения подряд. Последнее — дома от «Химок». В этот же период проигрывает «Локомотив» тому же «Спартаку» 2:5. Очевидный кризис в игре двух команд.

Позиция в таблице по-прежнему высокая. «Краснодар» занимает второе место, он преследует «Зенит». Если бы он воспользовался тем, чем не смог, то заканчивал бы этот год на первом месте. На чётвертом месте «Локомотив», тоже хватило того запаса, который команда сделала. Разница между клубами четыре очка.

Давайте посмотрим на разницу забитых и пропущенных мячей. У «Краснодара» 34:12, у «Локомотива» 33:26. Показатель пропущенных у «Локомотива» на уровне середняка турнирной таблицы, хотя занимает команда, как я сказал, четвёртое место.

«Локомотив» будет играть в гостях. По результатам матчей на выезде команда находится на шестом месте в таблице. Дома «Локомотив» до сих пор лучший клуб в нашей лиге.

«Краснодар» играет дома. В этой своеобразной таблице домашних матчей команда на третьем месте. Если брать последние 10 игр «Краснодара» на своём поле, то здесь команда одержала восемь побед. Хороший результат.

Думаю, маловероятно новое поражение «Краснодара». Проиграть второй раз подряд на своём поле? Не знаю. Есть потенциал и у «Локомотива» достаточный для того, чтобы не потерпеть второе поражение подряд.

Кстати, давайте вспомним, как команды сыграли друг с другом в первом круге. Матч был в Москве. «Краснодар» разгромил железнодорожников 3:0. Говорить о том, что будет второе поражение от «Краснодара», не буду. «Локомотив» – команда амбициозная. Наверняка футболисты захотят взять реванш и с хорошим настроением уйти в отпуск.

Наверное, можно говорить о большом количестве забитых мячей, исходя из того, что показатель тотал больше 2.5 был зафиксирован в 9 из 10 последних матчей с участием «Краснодара».

Для меня всё это намекает на равенство сил в этом матче. Я бы довольно рискованно поставил на ничью», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».