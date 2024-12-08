«Атлетик» — «Вильярреал»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Атлетик» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Атлетика» за 1.92.

«Матч между «Атлетиком» Бильбао и «Вильярреалом» пройдёт в рамках 16-го тура Ла Лиги.

Атлетик находится в отличной форме: команда выиграла четыре последних матча, включая победу над «Реалом» Мадрид (2:1). Они стабильно забивают минимум один гол в шести матчах подряд и редко пропускают больше одного мяча за игру​.

Вильярреал, напротив, нестабилен: две ничьих и одно поражение в последних матчах Ла Лиги, включая неудачу против «Понтеведры» в Кубке (0:1). Команда демонстрирует слабую защиту и зависимость от лидеров, таких как Дани Парехо и Айосе Перес​.

Последние игры между командами показывают равенство: в прошлых шести встречах было две победы «Атлетика», две ничьих и две победы «Вильярреала». Тем не менее текущая форма хозяев делает их фаворитами.

«Атлетику» вполне по силам продолжить свою победную серию. Команда находится на кураже, поэтому поставим на них», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».