«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси».

Ставка: второй тайм больше первого за 1.90.

«Я думаю, что это будет зубодробительный матч, потому что «Челси» находится в отличной форме, и три победы подряд на выезде гарантируют, что нас ждет действительно весёлый матч. «Челси» сейчас постепенно превращается в одного из теневых фаворитов этого чемпионата.

Но «Тоттенхэм» — как раз та команда, которая может поставить серьёзную подножку Энцо Мареске. «Тоттенхэм» колбасит, эта команда играет абсолютно по-разному, и никто не удивился, что после феерической победы над «Манчестер Сити» «Тоттенхэм» стал терять очки.

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Мне кажется, что в этой игре всё решит второй тайм, потому что и «Тоттенхэм», и «Челси» — команды, которые достаточно потратили силы среди недели. Поэтому я думаю, что второй тайм будет результативнее первого», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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