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«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру АПЛ 8 декабря

«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру АПЛ 8 декабря
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Челси».

Ставка: обе забьют и ТБ 1.5 за 1.60.

«Тоттенхэм» примет дома «Челси» в 15-м туре чемпионата Англии. Одно из знаменитых лондонских дерби. Я думаю, нас ждёт весёлый матч. «Тоттенхэм» — команда непредсказуемая. Она может, к примеру, обыграть «Манчестер Сити» на выезде со счётом 4:0 или же уступить достаточно средней команде — «Борнмуту» (0:1). Хотя могли «шпоры» проиграть и больше. Два мяча у соперника были отменены. Но при этом «Тоттенхэм» около 70% времени владел мячом, но, к сожалению болельщиков, ничего не создал.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1-й тайм
2 : 0
Челси
Лондон
1:0 Соланке – 5'     2:0 Кулушевски – 11'    

«Челси» же сейчас находится в лидерах по забитым голам в АПЛ. Клуб имеет хорошую серию победную. Он легко разобрался на выезде с «Саутгемптоном», отгрузив ему пять голов, — 5:1. Поэтому здесь я бы рискнул и предложил бы рассмотреть вариант «обе забьют и тотал больше 1.5» с коэффициентом 1.60», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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