«Атлетико» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Атлетико» — «Севилья».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 1.60.

«Матч между «Атлетико» и «Севильей» пройдёт в рамках 16-го тура Ла Лиги.

«Атлетико» демонстрирует отличную форму: команда выиграла последние четыре матча с впечатляющими результатами, включая разгромы «Вальядолида» (5:0) и «Спарты» (6:0). В национальном чемпионате «матрасники» занимают третье место в турнирной таблице.

«Севилья», напротив, показывает нестабильные результаты. Недавние ничьи с «Осасуной» (1:1) и поражения от «Реала Сосьедад» (0:2) подчёркивают проблемы в команде.

Эксперты сходятся во мнении, что «Атлетико» является явным фаворитом встречи. Ключевые игроки находятся в хорошей форме, что усиливает атакующий потенциал команды Диего Симеоне. Ставим на исход Ф1 (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».