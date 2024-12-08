«Краснодар» — «Локомотив»: фрибет 2000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

8 декабря «Краснодар» в матче 18-го тура чемпионата России примет «Локомотив». Встреча на арене «быков» стартует в 19:30 мск. Данный матч станет последним перед зимней паузой в РПЛ, а новые БЕТСИТИ могут получить фрибет 2000 рублей за первую ставку в любое время!

Краснодарцы провели классный отрезок в российском первенстве, но в прошлом туре потерпели первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ. Коллектив Мурада Мусаева был разгромно обыгран «Спартаком» (0:3). Любопытно, что последний проигрыш «быков» в чемпионате до матча прошлой недели тоже случился в противостоянии с красно-белыми. Во встрече прошлого сезона они уступили «Спартаку» с минимальным счётом.

Однако шанс реабилитироваться у «Краснодара» будет в ближайшем туре. Дело в том, что «Локомотив» находится на спаде, о чём свидетельствуют его последние результаты. Железнодорожники проиграли три матча кряду. Сначала в чемпионате они уступили «Спартаку», пропустив пять мячей и забив только два. Затем последовала кубковая неудача в дерби с «Динамо», из-за которой «Локомотив» опустился в Путь регионов. В минувшие выходные команда Михаила Галактионова неожиданно оказалась слабее «Химок» на своём поле (1:3).

В матче первого круга «Краснодар» на выезде разгромил соперника со счётом 3:0. «Локомотив» не может обыграть «быков» три встречи подряд. Перед 18-м туром обе команды расположились в лидирующей пятёрке турнирной таблицы РПЛ.

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