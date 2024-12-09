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«Лейпциг» — «Астон Вилла»: прогнозы и ставки на матч Лиги чемпионов

«Лейпциг» — «Астон Вилла»: прогнозы и ставки на матч Лиги чемпионов
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10 декабря состоится встреча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Ред Булл Арена» померяются силами «РБ Лейпциг» и «Астон Вилла». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.60, что приблизительно равно 37% вероятности.

Победа «Лейпцига» оценивается коэффициентом 2.69 — в районе 36%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лейпциг» — «Астон Вилла» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

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