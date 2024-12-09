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«Шахтёр» — «Бавария»: коэффициенты и ставки на матч 10 декабря

«Шахтёр» — «Бавария»: коэффициенты и ставки на матч 10 декабря
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10 декабря состоится встреча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене встретятся «Шахтёр» и мюнхенская «Бавария». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами мюнхенцев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.15, что приблизительно равно 86% вероятности.

Победа «Шахтёра» оценивается коэффициентом 21.0 — 4%. Ничейный исход можно найти в линии за 9.40, что составляет около 10%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Шахтёр» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.39. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

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