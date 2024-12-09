«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон».

Ставка: ничья за 3.75.

«Вест Хэм» и «Вулверхэмптон» сойдутся в 15-м туре чемпионата Англии. Обе команды далеко не лучший сезон проводят. «Волки» так и вовсе застряли в зоне вылета. Так что не так просто тут назвать фаворита.

Если сравнивать их положение в таблице, то «Вест Хэм» пока находится в более выгодном положении. С 15 очками он идёт на 14-м месте. Но разрыв с соперниками выше у него уже довольно большой — четыре и пять баллов. Учитывая то, как выступают «молотобойцы» сейчас, слабо верится в то, что они улучшат своё положение в лиге в ближайшее время.

Всего одна победа в активе команды из Лондона за пять последних туров — 2:0 с «Ньюкаслом», идущим на две позиции выше сейчас. В остальных противостояниях «Вест Хэм» терял очки — одна ничья с «Эвертоном» (0:0) и проигрыши «Ноттингем Форест» (0:3), «Арсеналу» (2:5) и «Лестеру» (1:3). Последняя неудача была самой обидной — «лисы» хуже проводят сезон.

«Вулверхэмптон», если говорить про последние матчи, выглядел получше своего соперника по этой встрече. У него две победы были недавно — 2:0 с «Саутгемптоном» и 4:1 с «Фулхэмом». Еще один раз «волки» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2), а также уступили «Борнмуту» (2:4) и «Эвертону» (0:4).

Да, в последних матчах «Вулвс» набрали больше очков, чем «Вест Хэм». Но на дистанции «молотобойцы» лучше выступают. «Вулверхэмптон» имеет в активе всего девять очков, с которыми он идёт на 19-м месте, в зоне вылета. Отставание от соперника у него насчитывает шесть очков.

Но, несмотря на разное расположение в таблице, я всё равно не вижу тут фаворита. В последние годы они чередовали победы друг над другом. Так что я думаю, что сейчас они сыграют осторожно, учитывая плохую форму и низкие позиции в таблице. Клубы поделят очки. Ставлю на ничью с коэффициентом 3.75», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».