«Хетафе» — «Эспаньол»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Хетафе» — «Эспаньол».

Ставка: обе забьют — нет за 1.50.

«Хетафе» недавно добился успеха в Кубке Испании, но в чемпионате играет не так стабильно. Последние поражения от «Реала» (0:2) и «Жироны» (0:1) демонстрируют трудности в обороне и недостаток реализации в атаке. Однако победа над «Вальядолидом» (2:0) подчёркивает, что они могут быть опасными на домашнем поле. В 15 матчах команда набрала 13 очков и идёт на 17-м месте в турнирной таблице.

«Эспаньол» недавно одержал уверенную победу над «Сельтой» (3:1), но вылетел из Кубка страны, а до этого дважды проиграл: сначала «Жироне» (1:4), а затем «Барселоне» (1:3). Каталонская команда идёт на 18-м месте.

В прошлом сезоне команды обменялись победами с минимальным счётом.

Оптимальной ставкой может быть «обе забьют – нет». На этот исход и поставим», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».