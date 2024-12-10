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«Аталанта» — «Реал» Мадрид: определён фаворит матча Лиги чемпионов

«Аталанта» — «Реал» Мадрид: определён фаворит матча Лиги чемпионов
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10 декабря состоится встреча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Джевисс» в Бергамо местная «Аталанта» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 2.53, что равно 39% вероятности.

Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 2.90 — в районе 33%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 27%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Аталанта» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

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