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Эксперты назвали фаворита РПЛ после первой части чемпионата

Эксперты назвали фаворита РПЛ после первой части чемпионата
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В РПЛ завершилась первая часть сезона. Команды ушли на каникулы до весны, им предстоит сыграть ещё 12 туров. Эксперты букмекерских контор принимают ставки на чемпиона России по итогам всего сезона.

По оценке аналитиков, главным фаворитом чемпионата остаётся «Зенит». Команда Сергея Семака проиграла в двух последних турах РПЛ «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2) и теперь находится на второй позиции. Сделать ставку на то, что петербуржцы выиграют РПЛ в очередной раз, можно за 1.95.

Шансы «Краснодара» оценили в 3.75. Южане второй год подряд уходят на зимний перерыв первыми. Правда, они опережают «Зенит» только по дополнительным показателям.

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Сделать ставку на «Спартак» можно за 5.00. Москвичи выдали спурт из шести побед подряд и отстают от дуэта лидеров всего лишь на два очка.

Шансы остальных команд существенно ниже. Поставить на «Локомотив» или «Динамо» можно за 20.00, а на ЦСКА предлагают котировку 50.00. Вероятность чемпионства любой другой команды начинается от котировки 500.00.

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