«Аталанта» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Аталанта» — «Реал».

Ставка: «Аталанта» победит за 2.80.

У «Аталанты» мощнейшая победная серия в чемпионате Италии и первое место. В Лиге чемпионов бергамаски идут без поражений — две ничьих и три победы. «Аталанта» очень опасна на стандартах, в то же время Джан Пьеро Гасперини классно прокачал ряд других аспектов атаки. Его подопечные внешне очень легко находят пространство, забивают голы на любой вкус и цвет. В 15 встречах Серии А бергамаски отгрузили 38 мячей — больше всех.

Для мадридского «Реала» сезон складывается куда менее успешно. «Королевский клуб» переживает кризис, который не в последнюю очередь обусловлен травмами ведущих футболистов. Недавно вновь повреждение получил Родриго Гоэс. Говорить про Килиана Мбаппе уже даже не хочется. Впрочем, «Жирону» в субботу разгромили и «Барселону» обошли. Правда, пока только по потерянным очкам.

Понятно, что «галактикос» без боя не сдадутся. Сколько побед ими одержано на волевых качествах и характере? Однако встреча с «Аталантой» — это не тот случай. «Сливочные» стали часто проваливаться в важных матчах. Бергамаски в полном порядке. Своё поле, победная серия, а главное — качество футбола. И — коэффициент 2.80. Да, это «Реал» и Лига чемпионов. Но если отталкиваться от осязаемых факторов, П1 за 2.80 в таких условиях — это подарок.