«Динамо» Загреб — «Селтик»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч «Динамо» Загреб — «Селтик».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.15.

Битва прямых конкурентов по турнирной таблице. Прямее некуда: за пять туров хорваты набрали семь очков, шотландцы — восемь. 23-е и 20-е место соответственно, то есть всё очень на тоненького. На кону внушительные призовые от УЕФА (в плей-офф выходят 24 лучших), которые имеют серьёзное значение для обеих команд. Дальше календарь у «Динамо» тяжелейший, а у «Селтика» — добротный. Но в любом случае проигрывать прямому конкуренту нельзя. Загребское «Динамо» свой матч на внутренней арене провело на сутки раньше, в экспериментальном составе потеряв очки со «Славеном».

«Селтик» в еврокубках на выезде традиционно действует вторым номером. В двух гостевых матчах нынешнего сезона забил один гол (1:7 от «Боруссии», 0:0 с «Аталантой») и проиграл по владению. «Динамо» в двух домашних матчах Лиги чемпионов тоже с удовольствием отдавало территорию и действовало на контрактах. Правда, там соперники были сильнее — «Боруссия» и «Монако».

Есть подозрение, что команды не станут торопиться и займутся скорее ожиданием чужих ошибок, чем непосредственно созиданием. Тотал меньше 2.5 мяча за 2.15 смотрится соблазнительно, любители рисковать могут рассмотреть точный счёт 0:0 в первом тайме за 3.45.