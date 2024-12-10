«Жирона» — «Ливерпуль»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Жирона» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.08.

У «Жироны» мало шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Четыре поражения против одной победы. В субботу получили 0:3 от «Реала»: боролись, терпели, но во втором тайме не сдюжили. Дальше будет только хуже. Ближайший соперник по Лиге чемпионов внушает страх.

«Ливерпуль» выиграл все пять матчей общего этапа Лиги чемпионов с общим счётом 12:1! В Жирону мерсисайдцы отправляются с полным запасом сил, так как игра с «Эвертоном» в чемпионате была перенесена из-за урагана. То есть явное преимущество по уровню исполнителей и запасу сил. А это уже немало.

Всего в 21 встрече в этом сезоне мерсисайдцы отгрузили 49 голов, то есть в среднем забивают около 2.5 мяча за игру. Предлагаем взять П2 + ТБ 2.5 мяча. «Жирона» способна ответить. Она тоже умеет забивать, но вот защита частенько проваливается. Особенно под таким напором. В пяти встречах Лиги чемпионов и 15 играх Примеры каталонцы пропустили 29 мячей, что в среднем — 1.5 гола за матч. Скорее всего, свежие англичане перевыполнят норму.