Эксперты назвали главных претендентов на вылет из РПЛ

В РПЛ завершилась первая часть сезона. Команды ушли на зимний перерыв, весной они сыграют 12 туров. Букмекеры принимают ставки на команды, которые вылетят в Первую лигу напрямую.

Аналитики считают главным претендентом на вылет «Оренбург». Команда Владимира Слишковича замыкает турнирную таблицу, набрав лишь 8 очков и отставая на 6 даже от 14-й строчки. Сделать ставку на прямой вылет оренбуржцев можно за 1.20.

На то, что РПЛ покинет «Факел», можно сделать ставку с коэффициентом 2.50. Воронежцы завершили первую часть сезона на 14-й позиции, у команды 14 очков.

Вылет «Ахмата» оценили в 2.85. Грозненцы обыграли «Оренбург» в последнем туре и теперь имеют в активе 13 баллов.

Поставить на то, что в следующем сезоне в РПЛ не будет «Пари НН», можно за 4.50. У нижегородцев 16 очков и 12-е место. Вероятность того, что элиту покинут «Химки» или махачкалинское «Динамо», оценили в 5.50. Химчане в первой части сезона набрали 16 очков, у клуба из Дагестана на один балл больше.