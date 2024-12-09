Аналитики назвали главных претендентов на выход в РПЛ из Первой лиги

В Первой лиге завершилась первая часть чемпионата. Командам осталось сыграть 13 туров весной. Букмекеры принимают ставки на тех, кто выйдет в РПЛ по итогам сезона.

По оценке экспертов, больше всего шансов на повышение у лидера турнира — «Балтики». Команда Андрея Талалаева выиграла восемь последних матчей и лидирует, набрав 45 очков. На возвращение калининградцев в РПЛ дают коэффициент 1.29.

Шансы двух других команд, покинувших элиту в прошлом сезоне, — «Урала» и «Сочи» — оценили котировкой 1.50. И те и другие отстают от лидера на восемь очков, а от зоны прямого повышения их отделяет шесть баллов.

Поставить на то, что в РПЛ поднимется «Торпедо», можно за 2.20. Команда Олега Кононова не проиграла ни одного матча в первой части сезона, однако идёт на второй позиции, отставая от «Балтики» на два очка.

По итогам чемпионата две команды выйдут в элитный дивизион напрямую, а клубы, занявшие третье и четвёртое места, встретятся с 13-й и 14-й командой РПЛ в стыковых матчах.