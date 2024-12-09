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«Зальцбург» — «ПСЖ»: кто фаворит матча Лиги чемпионов, какие ставки и коэффициенты

Во вторник, 10 декабря, на стадионе «Ред Булл Арена» в австрийском Зальцбурге состоится матч 6-го тура соревнования «Ред Булл Зальцбург» — «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.36, что приблизительно равно 72% вероятности.

Победа «Зальцбурга» оценивается коэффициентом 8.10 (12% вероятности). Ничья вероятнее, но коэффициент тоже высокий — в районе 5.60 (16%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Австрии. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.