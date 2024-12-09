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«Жирона» — «Ливерпуль»: кто фаворит матча Лиги чемпионов, ставки и прогнозы

10 декабря состоится встреча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» встретятся «Жирона» и «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.59, что приблизительно равно 63% вероятности.

Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 5.80 — в районе 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60, что составляет около 21%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Жирона» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.