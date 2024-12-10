«Зальцбург» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов в Австрии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу «Зальцбург» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.05.

«ПСЖ» — однозначный фаворит предстоящего матча в Австрии. И не только потому, что является более статусным клубом и обладает более дорогим составом. Дело в том, что сам «Ред Булл Зальцбург» в последнее время выглядит нестабильно. После победы над «Фейеноордом» (3:1) сидел без побед на протяжении четырёх матчей в разных турнирах.

По ходу дела австрийцы даже получили болезненное поражение от леверкузенского «Байера» со счётом 0:5. И пусть недавняя победа над «Хартбергом» (4:0) в чемпионате Австрии не вводит вас в заблуждение. Это скромный соперник, идущий в зоне выбывания. А сам «Зальцбург» при этом отстаёт от лидера на добрый десяток очков.

Вместе с тем не забывайте, что у «Зальцбурга» было меньше времени на подготовку. В субботу он провёл матч с «Рапидом» — конкурентом по чемпионской гонке и просто трудным соперником. А при прочих равных «ПСЖ» должен победить. Только слишком много голов не ждём. Да и после бодрого старта сезона Луис Энрике нечасто радует крупными счетами. За девять встреч с конца октября лишь однажды тотал превышал три мяча. Так что П2 через ТМ 4.5 мяча выглядит хорошо.