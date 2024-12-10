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«Брест» — «ПСВ Эйндховен»: прогноз на матч

«Брест» — «ПСВ Эйндховен»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на встречу «Брест» — «ПСВ Эйндховен».

Ставка: ИТБ 1.5 гола ПСВ за 2.05.

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«Брест» учит нас наслаждаться моментом. Выдав сенсационный сезон и попав в Лигу чемпионов, французский клуб с чистой душой пожертвовал выступлением в Лиге 1. На внутренней арене играет полуторным составом, плетётся в нижней части таблицы… и замечательно себя чувствует! Запас от зоны вылета имеется, зато в Лиге чемпионов до выхода в плей-офф рукой подать.

10 очков в пяти турах — столько же, например, у идущего шестым «Байера». О попадании в топ-8, пожалуй, мечтать сложновато, а вот остаться в числе 24 лучших клубов и пробиться в плей-офф — более чем посильная задача. Единственное поражение в турнире потерпели в 5-м туре от «Барселоны» — 0:3. Правда, есть подозрение, что второе не заставит себя ждать.

ПСВ после провала в Турине собрался с мыслями: едва не обыграл «Спортинг» ещё с Рубеном Аморимом (1:1), зацепил ничью с «ПСЖ» на чужом поле и добыл две яркие победы. Пострадали «Жирона» (4:0) и «Шахтёр» (3:2). На внутренней арене полный порядок — первое место с большим отрывом. Предыдущий матч голландцы провели в пятницу, разнеся «Твенте» (6:1). Так что проблем с запасом сил быть не должно, а состав у них определённо интереснее.

Недооценивать «Брест» наконец-то перестали, потому в трёх предыдущих турах французский клуб обыграл только хилую «Спарту» из Праги. Футбол Петера Боша — это постоянное давление и атака. Брать ли П2 за 2.30 — дело вкуса. Пропускать ПСВ тоже умеет. Нам больше нравится ИТБ 1.5 гола ПСВ за 2.05. Клуб из Эйндховена вполне может остаться без победы, но свои моменты непременно создаст. Если реализация окажется на добротном уровне, для двух мячей этого хватит.

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