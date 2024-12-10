«Шахтёр» — «Бавария»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Шахтёр» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.15.

«Бавария» играет в доминирующей манере, осаждая ворота соперников на протяжении всех 90 минут. С трудом верится, что оборона и голкипер «Шахтёра» справятся с такой высокой нагрузкой. Мюнхенцы остались без Гарри Кейна, но разница в классе слишком велика. В выходные они уверенно победили «Хайденхайм» (4:2).

«Бавария» обладает прекрасной глубиной состава. Несколько рокировок в схеме игры — и команда полностью боеспособна. С Кейном, конечно же, было бы лучше, но так тоже сойдёт. Мюнхенцы по-прежнему возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги и идут на 13-м месте в Лиге чемпионов.

То есть валять дурака им не с руки. Чтобы зацепиться за топ-8 и избежать лишнего раунда, нужно набирать максимум очков. «Шахтёр» в своём нынешнем состоянии по силе сопоставим с «Хайденхаймом». Скорее всего, он будет обыгран с похожим счётом.